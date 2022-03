Hors Normandie. Captain Marvel atterrit à Disneyland Paris

Du 23 mars au 16 juin 2019, petits et grands retrouveront les héros Marvel dans le parc d'attraction francilien lors de spectacles et animations. Captain Marvel accompagnera notamment les membres des Avengers et des Gardiens de la Galaxie.

"Captain Marvel" sortira en France le 6 mars 2019 avec dans le rôle-titre Brie Larson. Jude Law et Samuel L. Jackson l'accompagnent dans ce film qui retrace l'histoire de Carol Danvers, alias Captain Marvel, ancienne pilote de l'US Air Force devenue super-héroïne lors d'un accident au cours duquel elle est contaminée par de l'ADN extra-terrestre.

A LIRE AUSSI.

Biennale de Cherbourg : en 2019, hommage à Jack Kirby, le roi des comics

Thor : Ragnarok, le meilleur de la saga

De Tinder à Captain America: tout est bon pour attirer les électeurs au Brésil

Les gardiens de la galaxie 2, action et humour survoltés

Cate Blanchett: le Festival de Cannes choisit une présidente du jury "engagée"