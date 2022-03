Caen. Calvados : plus de 40 postes de conducteur de bus sont à pourvoir

Le réseau Kéolis, présent dans le Calvados, recherche plus 40 conducteurs de bus pour une prise de service effective en mars 2019.

25 postes pour la mise en route du nouveau Tramway de Caen

Keolis Caen Mobilités recherche 25 employés en CDD à temps complet dès que possible et allant jusqu'à la fin du mois de septembre 2019.

Keolis Pays Normands, opérateur du réseau Twisto, recherche également 20 employés, en CDI à temps partiel.

Des postes ouverts à tous

Ponctualité, sens du service client, qualités relationnelles et aptitude à gérer les conflits avec souplesse sont des qualités qui seront recherchées. Il n'est toutefois pas obligatoire d'avoir déjà eu de l'expérience dans le métier. Les débutants peuvent postuler et des formations pourront être faites. Elles seront prises en charge par l'entreprise.

Les conducteurs d'autobus (en milieu urbain) et d'autocar (interurbain) doivent à la fois être titulaires du Permis D – pour le transport de plus de huit personnes – et de la FIMO – la Formation Initiale Minimale Obligatoire – Voyageurs et avoir plus de 21 ans.

Les candidats peuvent retrouver les fiches de poste sur le site twisto.fr dans l'Espace Emploi. Pour postuler, le candidat devra envoyer un mail à l'adresse recrutement.keolis-caen@keolis.com en y joignant sa lettre de motivation ainsi que son Curriculum Vitae.