A voir : les sorties cinéma du mercredi 21 mars

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Les adieux à la Reine



Film historique franco-espagnole de Benoit Jacquot avec Diane Kruger et Léa Seydoux



En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés.



*L'Oncle Charles



Comédie française avec Eddy Mitchell, Alexandra Lamy et Valéie Bonneton



En Nouvelle-Zélande, un richissime homme d’affaires d’origine française, Charles Doumeng, voit basculer sa vie en apprenant qu’il est atteint d’une maladie incurable. Sexagénaire, sans famille ni héritier et n’ayant plus que quelques semaines à vivre, éprouvant un soudain regain d’affection, il se met à la recherche de sa sœur, qu’il n’a pas revue depuis cinquante ans, dans l’ouest de la France. Lorsque'on entend parler de cette affaire en France, une fausse famille se crée pour toucher l'héritage. Et tout va se compliquer...





*Hunger Games



Film d'action dramatique américain



Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, l'impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille - les "Tributs" - concourir aux Hunger Games. Les Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent s'affronter jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré vainqueur.

*Target



Comédie romantique d'action avec Reese Whiterspoon et Chris Pine



Deux des meilleurs agents secrets au monde sont aussi les deux meilleurs amis dans la vie. Rien ne pouvait les séparer jusqu’au jour où ils découvrent qu’ils fréquentent depuis peu la même jeune femme, Lauren. Plutôt malheureuse en amour jusqu’ici, Lauren a désormais un choix impossible à faire entre deux hommes incroyablement sexy.

Anne-Sophie Grisel, la programmatrice du cinéma le Palace nous a présenté son coup de coeur en rouge. Ecoutez la nou parler des sorties nationales et locales (player en bas de l'article)



"Le Palace" Rue des Résistants 50120 Equeurdreville-Hainneville Cinema@Lepalace.org 02 33 78 96 49



Programme complet à retrouver sur cinema.lepalace.org/cinema