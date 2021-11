Formation : INITIATION AUX TECHNIQUES D'ÉCLAIRAGE

Permettre à toute personne de se familiariser à l’utilisation du matériel lumière, de reconnaître les différents types de projecteurs et favoriser la découverte des systèmes d’éclairage : les sources, les appareils et types de projecteur, le câblage, les gradateurs, le système de montage, les consoles et les pupitres, la colorimétrie, les implantations, la conception d’une conduite lumière…



Informations complémentaires :

2 jours de formation de 6 heures



Tarif normal : 80€ abonnés - 100€ non abonnés

Tarif solidaire : 80€

Plus d'infos : www.laluciole.org/formations.html