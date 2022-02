Caen. Basket (Pro B) : Caen s'écroule à Chartres

Le match.

Deuxième lourde défaite de suite pour Caen (Calvados) ce vendredi 26 octobre 2018, cette fois à Chartres (Eure-et-Loir), un promu, sur le score de 92-68. Ce score fleuve masque une partie équilibrée pendant les trois premiers quart-temps, durant lesquelles aucune équipe n'a eu plus de 5 points d'avance, même si Chartres a été globalement devant.

Un dernier quart chaotique

À 64-59 à l'entame du dernier quart, on pense légitimement que rien n'est joué, mais Caen encaisse alors un 8-0 en une minute et demie. Ça devient alors bien plus compliqué pour le CBC qui lâche prise et perd 28-9 la dernière période. Point positif du match : les trois intérieurs David Ramseyer, Marc-Eddy Norelia et surtout Brad Waldow, critiqués par leur entraîneur après la défaite contre Nancy, ont retrouvé des couleurs ce soir avec respectivement 13, 14 et 8 points (en seulement 15 minutes pour Waldow). Prochain rendez-vous : vendredi 2 novembre prochain contre Denain.

La fiche.

Chartres - Caen : 92-68 (23-24, 22-18, 19-17, 28-9)

Chartres : Départ : Walker 8, Felder 23, Paige 6, Bichard 13, Saaka 9. Banc : Racine 10, Jones 8, Romain 9, Gombauld 4, Seguela 2

Caen : Départ : Brooks 3, Clerc 2, Salmon 8, Marinov 3, Ramseyer 13. Banc : Duwiquet 7, Pope 10, Norelia 14, Waldow 8

