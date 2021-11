Les cyclistes pourraient être autorisés au pied du Mont-St-Michel

Un terrain d’entente, peut-être, entre les pro et anti vélos ! A titre expérimental, du 1er octobre de

cette année, au 31 mars 2013, les vélos pourraient être autorisés à emprunter la digue-route, puis la passerelle d’accès au Mont-St-Michel. Les associations de cyclistes s’étaient élevées contre l’interdiction des vélos au pied de la merveille dès le 28 avril prochain, date d’entrée en services des navettes.

"Vélocité", associations locales, et les ligues de cyclotourisme de Basse-Normandie et de Bretagne, se donnent quelques jours de réflexion pour accepter ou non cette proposition du syndicat mixte, en charge des travaux du rétablissement du caractère maritime du Mont, qui s’est réuni vendredi.