Alençon. Un festival de spectacles équestres à Ferme en Fête

C'est le " Salon de l'agriculture de l'Orne ". Ferme en fête est installé samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018 au Parc-expo Anova à Alençon. Au programme : concours de bétail, rencontres entre agriculteurs et plus de 10 000 visiteurs, ferme des enfants, énergies renouvelables, mais aussi, et c'est nouveau en 2018 : un festival de spectacles équestres.

125 tonnes de sable pour créer une piste

Voilà plusieurs années qu'il n'y avait plus de chevaux à Ferme en fête. Leur retour sera remarqué, avec pas moins d'une vingtaine de présentations, réunies en quasi non-stop sous un chapiteau à l'occasion d'un Festival de spectacles équestres. Voltige, cascades, cheval de cirque, cheval percheron y alterneront. Cédric Brout, commissaire général de Ferme en Fête :

Ferme en fête : samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018, parc-expo d'Alençon (entrée par le parking de la patinoire). Entrée 7€ (adultes). 3,50€ pour les 6/12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans. Spectacles équestres samedi 27 de 10 heures à 19 heures. Dimanche 28 de 10 heures à la cérémonie de clôture qui débutera à 17 heures. Gratuit (inclus dans le prix d'entrée de Ferme en fête).