Alençon. Des agriculteurs-cuisiniers servent 1500 repas à Ferme en fête

Des rencontres entre agriculteurs et plus de 10 000 visiteurs ont lieu à la ferme des enfants. Au programme : concours de bétail, spectacles équestres, énergies renouvelables. Le salon Ferme en fête est installé samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018 au Parc-expo Anova à Alençon (Orne).

De la fourche à la fourchette

Particularité de ce salon de l'agriculture à la sauce ornaise, la restauration des visiteurs y est effectuée par des agriculteurs, qui le temps d'un week-end, enfilent la toque de chef de cuisine !

Leur défi est de servir 1500 repas en deux midis, réalisés à partir des viandes, crèmes, légumes, boissons, produits sur leurs fermes. Un circuit court… très court ! Éric Morin est l'un de ces dix producteurs ; réunis sous l'enseigne " Table du Terroir " :

Ferme en fête : samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018, parc-expo d'Alençon (entrée par le parking de la patinoire). Entrée 7€ (adultes). 3,50€ pour les 6/12 ans. Gratuit pour les moins de six ans.