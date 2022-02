Le-Havre. Fort de Tourneville (Le Havre) : lieu de flânerie

Le Fort de Tourneville au Havre (Seine-Maritime) est une friche militaire de six hectares désaffectée depuis 1989. Il est maintenant un haut lieu de la culture havraise. En 2013 ce sont installés Le Tetris (salle de spectacle) et le CEM (Centre d'expressions musicales, anciennement Le Sonic). En 2018, ce sont 25 associations et trois services de la ville du Havre (dont les archives municipales) qui occupent les lieux.

La municipalité voulait également ouvrir le fort aux Havrais. Dans l'objectif de le valoriser, ses résidents se sont fédérés en association collégiale : l'association Fort.

Bergerie et jardin participatif

Depuis 2017, différents projets ont vu le jour : une bergerie avec une dizaine de moutons, une forêt jardin (jardin participatif) avec des plantes aromatiques et des arbustes où chacun peut se servir ou encore une structure d'accueil de convivialité avec four à pain en accès libre et un espace cuisine.

L'objectif est réellement d'ouvrir le Fort de Tourneville à tous. Faire de ce point de verdure au cœur du Havre, un lieu de flânerie.