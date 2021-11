Le détenu devient "fou"

Ce qui le raccroche "à la vie", ce sont le sport et les visites au parloir. Le 4 octobre 2011, lorsque le surveillant-chef le convoque dix minutes avant la fin d’une partie de foot, il refuse d’y répondre. Le 7, lors d’une visite au surveillant-chef, il brandit une brosse à dents aiguisée en poinçon. Le 12 janvier, il aiguise cette fois sa cuillère afin de menacer le responsable sur lequel il crache, après un refus de parloir. Jugé en comparution immédiate lundi 12 mars, le prévenu explique qu’en prison, il devient "fou". Ce jour-là, il comparaît aussi en correctionnelle pour d’autres faits et se trouve sous pression. Lorsque le procureur requiert 18 mois de prison ferme et six mois de sursis, il l’invective et s’agite : "Vas-y, mets-m’en sept ans !" Il est aussitôt évacué de la salle d’audience. Son avocate explique alors qu’il peine à se contrôler lorsqu’il se sent victime d’injustices. Le tribunal a finalement condamné J.J H. à dix-huit mois d’emprisonnement, dont neuf avec sursis. Il devra verser 750 € de dommages et intérêts aux surveillants de prison.