Bois-Guillaume-Bihorel. Les sportifs au départ du semi-marathon de Bois Guillaume ce weekend

Les sportifs se donnent rendez-vous à Bois Guillaume ce dimanche 21 Octobre 2018 pour le Semi-Marathon et le 10 km. 2 départs ont lieu Rue de la Haie face à l'espace Guillaume le Conquérant, le 1er à 12h30 (pour le 10 km), le second à 14h30 (pour le semi-marathon). C'est un parcours modéré qui s'offre aux participants, la plupart du trajet se court en ville à Bois-Guillaume avec tout de même un passage en forêt verte d'environ 1 km 500.

Novices ou confirmés, licenciés ou non licenciés, hommes ou femmes, tout le monde peut participer à ce challenge y compris les personnes non valides. Nous entrons dans les détails de l'événement avec André Carpentier, adjoint au Maire et chargé des sports à Bois Guillaume :

Une course pour tous, valides et non valides Impossible de lire le son.

Au total 1900 coureurs participeront à ces 2 épreuves Seino-marines ; les spectateurs pourront également s'y rendre pour les encourager, un bel emplacement sera prévu à cet effet sur la Rue de La Haie de Bois-Guillaume. Un village animé prendra vie sur la ligne de départ /arrivée.

Le retrait des dossards est possible ce samedi 20 octobre 2018 , puis dimanche 21 octobre 2018 en matinée avant le départ des courses. Pour vous inscrire dès maintenant par internet il suffit de vous rendre sur ville-bois-guillaume.fr, sinon c'est possible sur place dimanche 21 Octobre entre 9h et 12h.

Il ne vous reste plus qu'à préparer votre tenue de sport !

A LIRE AUSSI.

Course à pied : ouverture des inscriptions pour le Run In Mont-Saint-Michel 2019