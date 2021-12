Bayeux. 35eme Foulées de Bayeux dimanche 17 Mars

C'est un événement de grande envergure chaque année à Bayeux, les célèbres foulées rassemblent de nombreux coureurs dès l'âge de 5 ans. Simple coureur du dimanche ou bien sportif de haut niveau, de nombreuses courses vous seront ouvertes ce dimanche 17 Mars 2019 depuis la place Saint Patrice (lieu de départ et arrivée). Un village y sera installé avec la présence du podium Tendance Ouest et des représentants de La Manche Libre.

Plusieurs courses dont une 100% féminine

Les foulées de Bayeux nécessitent la présence de 200 bénévoles et reversent une partie des fonds d'inscriptions à deux associations caritatives : "Vaincre la mucoviscidose" et "Courir pour les trisomiques".

Entretien avec Daniel Godderidge, l'organisateur :

Les animations débuteront dès le samedi soir à 20h à la salle Saint Laurent de Bayeux. Le dimanche matin ce sera l'occasion de découvrir la beauté de la région avec une randonnée (de 2 heures) organisée à 9h15. Sur la place Saint Patrice le village partenaire proposera différentes animations pour les enfants (structures gonflables, parcours sportifs).

1 000 enfants scolaires de Bayeux et des environs sur la ligne de départ

Notez que les parcours les plus grands sont chronométrés ; des primes seront d'ailleurs attribuées aux sportifs qui battront les records des foulées de Bayeux ; pour vous aider à trouver votre rythme des meneurs d'allures courront sur les deux plus longues épreuves. Pour connaître les différents tracés et vous inscrire à l'une des courses il suffit de vous rendre sur les-foulees-de-bayeux.com.

Tarifs :

Gratuit pour les enfants (sauf les benjamins 3€ et minimes / cadets 4€)

Course féminine 10€ (dont 8€ versés à la mucoviscidose)

10 km La Manche Libre 14€ (2€ supplémentaires si inscription le jour même)

Semi marathon 15€ (2€ de plus si inscription le jour même)

Sur les inscriptions du 10 km et du semi marathon, 1€ est reversé à "Courir pour les trisomiques" (association caritative soutenue depuis 2003 par les Foulées de Bayeux).

