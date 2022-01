Les Cats On Trees sont de retour avec un nouveau clip "If You Feel" qui sort aujourd'hui, nouvel extrait de l'album "Néon".

Un album que Nina et Yohan défendent sur scène actuellement. Ils seront d'ailleurs à Paris à l'Olympia le 21 février 2019, il reste encore quelques places mais dépêchez-vous !

Tendance Ouest vous invite à découvrir ce nouveau clip des Cats On Trees !

