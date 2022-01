Caen. Un Caen rural dans des clichés publiés par l'aéroclub régional de Caen

Ces clichés sont rares et sont datés de 1957 ! L'aéroclub régional de Caen, situé à Carpiquet (Calvados), a publié sur sa page facebook, vendredi 12 octobre 2018, des vues de Caen qu'un pilote, Michel Bacheff, a photographié il y a maintenant plus de 60 ans. On peut voir un Caen post-reconstruction avec de nombreuses zones encore rurales, notamment au nord de l'université. Des clichés qui permettent de se rendre compte de l'expansion de la ville et de l'urbanisation rapide qu'a connue Caen dans la seconde partie du XXe siècle.