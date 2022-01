Le-Havre. Un été au Havre 2018 jugé satisfaisant

Un été au Havre (Seine-Maritime) s'installe dans le paysage culturel havrais. Après les 500 ans de la ville en 2017, l'édition 2018 a convaincu.

Les spectacles grand public

L'Installation de feu de la compagnie Carabosse, pour l'ouverture d'Un été au Havre a rassemblé plus de 50 000 personnes sur la plage et le Grand Final au Ouest Park Festival a réuni plus de 18 000 spectateurs.

De nouvelles œuvres monumentales

C'était l'un des défis d'Un été au Havre : produire des œuvres monumentales et marquantes tous les ans. Pari réussi pour l'été 2018 : les installations À l'Origine et Jusqu'au Bout du monde de Fabien Mérelle ont attiré respectivement 20 000 et 25 000 visiteurs. La Futuro House de Craig Barnes a réalisé le carton de l'été avec 27 600 visiteurs (pour une œuvre qui ne se visitait que par petits groupes de huit personnes).

Hausse de la fréquentation touristique

Les premières tendances de la fréquentation touristique au Havre pour l'été 2018 sont bonnes. Selon les données de l'office du tourisme et de la maison du patrimoine, la fréquentation, bien que moins importante qu'en 2017, a bondi de 17% en juillet et 24% en août par rapport à 2016. Une année qui est considérée par tous les professionnels du tourisme comme un très bon cru.