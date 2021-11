Les nageurs caennais y vont pour apprendre

A Dunkerque, la petite délégation bas-normande aura pour objectifs d'"apprendre" et de se "faire plaisir", de l'aveu de son entraîneur Mathias Faride. L'EN Caen n'évolue pas sur la même planète que les gros clubs français et se réjouirait d'une simple finale B.

"Lucile Métayer (50 et 100 mètres brasse) et Victoria Kosac (400 mètres nage libre) ont peut-être une chance", indique le technicien caennais sans déborder de confiance. En cette année olympique, le niveau de l'épreuve promet d'être extrêmement relevé. Benjamin Marceau, seul qualifié via les championnats de France N2 les 10 et 11 mars, Jérémy Nègre, Victoria Kosac et, donc, Lucile Métayer, jeune leader du camp caennais, vont en prendre plein la vue.