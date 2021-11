Natation : le Caennais Canterel a dompté les vagues

En général, les nageurs de bassin n'aiment pas l'eau vive. Le sel, les vagues, les températures parfois frisquettes ou encore les méduses, tout cela n'est pas vraiment de leur goût. Vincent Canterel n'est pas de ceux-là. « Nager, c'est un plaisir, quelque soit l'endroit », sourit l'athlète de l'Entente Nautique Caennaise. Habitué au demi-fond en piscine, Vincent Canterel s'est essayé aux 5 km en mer, samedi 9 juillet aux abords de Granville. Le Francilien d'origine, qui parcourait jusqu'à 100 km par semaine dans son ancien club de Saint-Germain-en-Laye, a dominé le Tour du Roc en un peu plus d'une heure. « On m'a dit que j'avais affronté les pires conditions mais j'ai adoré », confie-t-il. Confronté à de forts courants, le frère du vainqueur 2010 n'a pas eu la partie facile. « On est obligé de lever la tête pour ne pas se laisser déporter. C'est la difficulté majeure. »

L'EN Caen a compté dans ses rangs des spécialistes de la natation en eau vive sur de très longues distances, dans les années 1990 et 2000. « Depuis 2006, on n'insiste plus dessus, explique l'un des entraîneurs du club, Christophe Denis. C'est coûteux et il y a très peu de retombées. »