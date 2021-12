Granville. L'Hippocampe, le centre aquatique de Granville ouvre aux baigneurs

Le nouveau centre aquatique de Granville (Manche), L'hippocampe, ouvre aux baigneurs lundi 30 avril 2018. Avant cela, il ouvre ses portes au public, samedi 28 et dimanche 29 avril 2018.

Une ouverture qui a été décalée d'une semaine, pour un retard de livraisons de sanitaires.

Équipement sport et loisirs

La halle sportive comprend un bassin de 8 couloirs de 25 mètres, une fosse de plongée de 6 mètres avec des fonds mobiles pour s'adapter aux activités pratiquées.

Une halle ludique, un bassin de 200 m², un toboggan de 50 mètres, une rivière à courant extérieure, des aires de jeux pour les plus petits.

Impact énergétique maîtrisé

Ce type d'équipement est très énergivore, alors l'impact énergétique a été optimisé selon Stéphane Villeuneuve, ingénieur en charge du projet.

Stéphanne Villeuneuve Impossible de lire le son.

La gestion de l'eau a également été pensée pour optimiser son recyclage.

Stéphane Villeuneuve Impossible de lire le son.

Pour les élus de la communauté de commune, Granville Terre et Mer, ce centre aquatique doit être un équipement favorisant l'apprentissage et le perfectionnement de la natation avec un objectif : 100 % de nageurs à la sortie du collège, Michel Caens vice président de Granville Terre et Mer

Michel Caens Impossible de lire le son.

L'Hippocampe dispose également à l'étage d'un espace bien être avec balnéo. Hammam, sauna, douches hydromassantes, et une vaste terrasse avec vue sur mer. Coût de l'opération plus de 18 millions d'euros !

Portes ouvertes ce samedi 28 et dimanche 29 avril 2018 de 10h à 18h, des tarifs promotionnels sur les Pass mensuels, renseignements sur www.lhippocampe-gtm.fr