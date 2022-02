Rouen. Natation : deuxième titre en deux jours pour le Rouennais Logan Fontaine !

Seulement 19 ans, et déjà le palmarès d'un grand. En l'espace de deux jours, le jeune rouennais Logan Fontaine s'est hissé pour la deuxième fois sur la première marche du podium aux championnats de France de natation en eau libre. Après son premier titre sur 10 kilomètres, le jeudi 31 mai 2018, le pensionnaire du club des Vikings a prouvé sa grande forme du moment en conservant son titre national sur le 5 kilomètres. Il a remporté l'épreuve en 52'41'', devant Axel Reymond et Marc-Antoine Olivier.

Deux qualifications pour les championnats d'Europe

Avec ces deux nouveaux titres, Logan Fontaine poursuit sa belle saison après ses deux médailles aux championnats de France en bassin et gonfle son palmarès déjà riche, entre autres, d'un titre de champion du monde en relais. Et la moisson pourrait continuer car, grâce à ses deux titres, le Normand pourra s'aligner sur le 5km et le 10km aux championnats d'Europe qui se tiendront à Glasgow (Écosse), du 12 au 20 août 2018.

