Rogerville. Un nouveau chemin de randonnée sur l'agglo du Havre

L'agglomération du Havre (Seine-Maritime) a inauguré mardi 2 octobre 2018 2018 sa douzième boucle des chemins de randonnée. Il s'agit d'un chemin pédestre de plus de huit kilomètres entre Gainneville et Rogerville. Son point d'attraction : le point de vue sur la zone industrielle du Havre et le pont de Normandie.