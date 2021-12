Saint-Lô. Cinq villes de Normandie se mobilisent pour informer sur le don d'organes

Une campagne d'information sur le don d'organes est lancée ce vendredi 28 et le samedi 29 septembre 2018 dans cinq villes de Normandie, Saint-Lô, Coutances, Avranches dans la Manche ainsi que Bayeux et Vire dans le Calvados.

DOTis !

L'opération s'appelle DOTis, comme pour don d'organes et de tissus. Des animations et points d'informations seront installés pour informer les personnes de l'importance de faire part de leur vivant, de leur position sur le sujet, donneur ou pas ! Et de l'évoquer avec leur famille surtout. Parque qu'aujourd'hui tout le monde est donneur potentiel selon la loi, mais les équipes de prélèvement rappellent haut et fort qu'ils sont " là pour respecter la volonté de chacun. "

Une information dirigée notamment vers les séniors, Cyril Marliot référent pour le don d'organes et de tissus à l'hôpital Mémorial France États-Unis de Saint-Lô (Manche).

En France depuis le début de cette année, plus de 16 000 patients sont en attente de greffe, toutes des personnes en sursis !

Tout le détail des animations lors de ces journées d'informations pour le don d'organes et de tissus est à retrouver ici.