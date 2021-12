Hors Normandie. Découvrez les films que vous pouvez voir ce week-end en Normandie

L'Ombre d'Emily

Élégante et mystérieuse, Emily mène une vie pleine de secrets. Alors quand elle disparaît soudainement, laissant derrière elle son mari et son fils, sa nouvelle meilleure amie Stéphanie fait tout pour lever le voile sur ses zones d'ombre, à ses risques et périls.

De Paul Feig

Avec Blake Luvely, Anna Kendrick et Henry Golding

La Prophétie de l'horloge

À 10 ans, Lewis part vivre chez son oncle dont la vieille demeure regorge de mystères. Dans ses murs, un étrange tic-tac résonne. Le monde du petit garçon va prendre un tournant fantastique lorsqu'il réveille les morts de la ville par accident.

De Eli Roth

Avec Jack Black et Cate Blanchett

I Feel Good

Près de Pau, Monique mène une vie tranquille et solidaire en dirigeant une communauté Emmaüs. Un jour, elle voit débarquer son frère Jacques après des années d'absence. Ce dernier, un bon à rien, a juste un but dans sa vie : trouver l'idée qui fera de lui un homme riche. Entre Monique et Jacques, deux visions complètement différentes du monde s'affrontent.

De Benoît Delépine et Gustave Kervem

Avec Jean Dujardin et Yolande Moreau

Un peuple et son roi

Direction 1789 alors que la révolution est en marche. Le sort du Roi est entre les mains du peuple, ces hommes et ses femmes qui ont des revendications. L'Histoire s'écrit devant eux et marque les prémisses de la première Assemblée nationale et de la République.

De Pierre Schoeller

Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Louis Garrel, Laurent Lafitte

Le vent tourne

Alors qu'elle élève ses bêtes en pleine nature, Pauline va voir sa vie bouleversée par l'arrivée d'une éolienne et de Samuel, le technicien venu l'installer. Une arrivée qui sèmera la zizanie dans le couple de Pauline et remettra en cause ses valeurs.

De Bettina Oberli

Avec Mélanie Thierry, Pierre Deladonchamps