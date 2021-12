Caen. Troisième édition du Normandie Électrique Tour

Répondre aux questions mais aussi aux attentes des Normands sur la mobilité de demain, pour développer des transports qui ne pollueront pas : c'est l'objectif du Normandie Électrique Tour. Situé sur l'esplanade du Hall 2 de la Foire de Caen (Calvados). I

+l se tiendra les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018. La formule 2018 se veut plus attractive, avec la présence de simulateurs, mais aussi d'une piste d'essais pour tester des gyropodes. Un show trial électrique et un circuit d'hoverkart pour les plus jeunes viendront compléter ces animations. Les visiteurs pourront aussi découvrir le réseau de recharge électrique du Calvados. On compte aujourd'hui plus de 200 bornes dans le département, réparties sur 159 communes, soit une tous les 15 kilomètres environ. Le réseau MobiSDEC compte aujourd'hui plus de 600 abonnés.

Les projets d'aménagement menés dans l'agglomération caennaise, notamment le renouvellement du tramway, seront également présentés. L'ancien, sur pneus, qui ne circule plus depuis le lundi 1er janvier 2018, va laisser la place à un transport sur fer, jugé plus fiable et plus performant. La mise en service est prévue pour septembre 2019. Le village de la mobilité permet d'obtenir des informations pratiques sur le planning des travaux et leurs impacts, comment se déplacer et stationner pendant ces travaux, mais aussi s'inscrire pour des ateliers et rencontres sur les chantiers.

Un rallye pour véhicules propres

En parallèle, le rallye des Marins d'eau douce se tiendra le samedi 29 septembre 2018, pour prouver que l'utilisation d'un véhicule électrique, hydrogène ou hybride rechargeable est tout à fait possible sur de longues distances. Deux parcours sont proposés : l'un de 130 kilomètres pour les véhicules à l'autonomie modeste, l'autre de 230 kilomètres. 50 équipages (dont un venu d'Allemagne !) vont s'élancer à 8 heures du Parc d'Ornano de l'Hôtel de Région, direction les bords de l'Orne, pour découvrir la Suisse Normande. Pas de course de vitesse : les concurrents seront classés selon un kilométrage précis à effectuer et les réponses apportées à un quiz et à la découverte d'indices.

À travers ces animations, les organisateurs espèrent faire évoluer l'image de ces véhicules alternatifs, en démontrant qu'ils sont adaptés aux besoins quotidiens des particuliers et de nombreux professionnels.