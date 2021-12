Caen. Des concerts et danses au programme de la foire de Caen

Après deux premiers concerts électro et folk le vendredi 21 et le samedi 22 septembre 2018, la musique fait son retour à la foire de Caen (Calvados) ! Cinq concerts sont encore au programme afin de clôturer l'événement en beauté. Jeudi 27, les Antilles s'invitent en Normandie avec la présence de l'orchestre Madras pour un concert de deux heures. Les amoureux de jazz et de funk ont rendez-vous le vendredi 28 septembre 2018 avec Transport en commun, juste avant le concert des Caennais de MomentuM, qui reprennent sur scène les chansons de Matthieu Chedid.

• Jeudi 27 septembre : Madras, orchestre antillais, de 19 heures à 21 heures.

• Vendredi 28 septembre : Transports en commun, jazz-funk, de 19 heures à 20h30. MomentuM, hommage à M, de 20h30 à 22 heures

• Samedi 29 septembre : Cord'Athlètes, variété anglaise et française, de 19 heures à 20h30. The Bordelines, variété anglaise et française, de 20h30 à 22 heures.



Toute cette musique vous donne envie de danser ? Plusieurs associations vous invitent à des initiations. Si le rock, le folk et les danses indienne et baroque ont animé le premier week-end de la foire, vous pouvez encore vous essayer au tango, à la salsa, à la danse africaine ou à la country.

• Vendredi 28 septembre : Tango, avec Normandie Salsa, à partir de 17 heures.

• Samedi 29 septembre : Salsa, avec Normandie Salsa, à partir de 14 heures. Danses africaines, percussions, avec Banassa, à partir de 16h30.

• Dimanche 30 septembre : Country, avec Caen Country Club, à partir de 14 heures. Tango, avec l'association SyM Tango, à partir de 16h30.



La scène de concert et la piste de danse sont situées entre le Hall de la Gastronomie et le Hall 3.