Mobilisation. Les Virades de l'espoir à Caen, tous à la Colline aux Oiseaux !

350 lieux partout en France se mobilisent pour une seule et même cause dimanche 30 septembre 2018, celle de vaincre la mucoviscidose. La Colline aux Oiseaux à Caen (Calvados) est de nouveau le lieu de rassemblement autour de cette 34e édition. Événement festif, il se veut aussi et surtout solidaire. Organisé par des bénévoles, il permet au public de se mobiliser pour une bonne cause en venant donner son souffle.

Une manifestation solidaire et conviviale !

Toute cette journée permet de collecter des fonds et de la manière la plus simple. Il suffit de donner un peu de son souffle qu'il s'agisse de course à pied, de marche, de vélo… En se faisant parrainer et en remettant des dons à Vaincre la Mucoviscidose. Les bénévoles vous attendent pour donner du souffle à ceux qui en manquent.

Pratique. Le dimanche 30 septembre à la Colline aux Oiseaux. Entrée libre