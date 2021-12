Le-Havre. CCI Seine-Estuaire : une campagne pour consommer local

Pour nous inciter à consommer dans les commerces locaux, la CCI Seine-Estuaire a lancé une campagne de promotion avec affiches et pub dans les médias depuis mercredi 12 septembre 2018. Une vaste campagne sur ses secteurs du Havre, de Fécamp/Bolbec (Seine-Maritime) et du Pays d'Auge (Calvados). La CCI veut donner l'envie au client d'acheter près de chez lui pour favoriser l'économie locale. L'occasion également de rappeler que les prix ne sont pas forcément plus élevés que sur le Net.

Écoutez Léa Lassarat, la présidente de la CCI Seine-Estuaire :

Favoriser le commerce local Impossible de lire le son.

L'affiche pour inciter à consommer dans les commerces locaux. - CCI Seine-Estuaire

" Consommer cinq commerçants et artisans par jour "

Pour sa campagne en faveur du commerce local, la CCI Seine-Estuaire a choisi un slogan humoristique : " Consommer cinq commerçants et artisans par jour – c'est bon pour moi et bon pour ma ville ". Une opération de street marketing est prévue le dimanche 30 septembre 2018 lors de " Saint-Vincent Piéton " au cours duquel des goodies, des flyers et des tatouages seront distribués. La campagne affiches et pub sera relancé en décembre 2018 avec le lancement d'un chéquier cadeau valable sur l'ensemble de l'Estuaire.