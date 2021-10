Le-Havre. Gilets jaunes : un numéro d'appel pour les entreprises de Seine-Estuaire

La préfecture de Seine-Maritime a reçu vendredi 30 novembre 2018 a reçu les représentants économiques du département suite au mouvement des gilets jaunes. Les entreprises et les commerces fonctionnent au ralenti depuis le 17 novembre. Les chiffres d'affaires sont en baisse.

La CCI Seine-Estuaire (Le Havre et Fécamp/Bolbec en Seine-Maritime et Pays d'Auge dans le Calvados) a décidé de mettre en place un numéro spécial pour les chefs d'entreprise : le 02 35 55 26 46 (de 9 heures à 18 heures).

Accompagner les entreprises

Il s'agit pour la Chambre de commerces et d'industrie d'informer et d'accompagner les entreprises. La CCI Seine-Estuaire indique que le gouvernement, par la voix de Bruno Lemaire, le ministre de l'économie et des finances, a annoncé six mesures d'accompagnement pour les entreprises (l'étalement des échéances fiscales et sociales, les mesures de chômage partiel, l'ouverture complémentaire le dimanche, l'indemnisation par les assurances, les besoins de financement de court terme et l'octroi ou le maintien de crédits bancaires).