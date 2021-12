Falaise. Caen : une mère incestueuse condamnée

Une femme âgée de 45 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), mardi 18 septembre 2018. Elle devait répondre d'agression sexuelle sur mineur par ascendant. Les faits ont eu lieu à Falaise au sud de l'agglomération caennaise le lundi 30 octobre 2017.

"Maman me réveille la nuit"

C'est à l'occasion de vacances que l'enfant se confie à sa grand-mère et à sa tante. Se disant fatiguée, elle leur explique que sa mère l'a réveillée dans la nuit pour lui faire un câlin. Petit à petit elle raconte que les câlins de sa maman ne sont pas "normaux"."Un câlin c'est serrer dans ses bras mais pas toucher partout même en bas, je voudrais que ça s'arrête." La mère étant sous curatelle le conseil général en est informé.

Durant l'enquête et encore à la barre, la prévenue est catégorique : elle "n'a jamais fait ça à sa fille" puis elle concède "peut-être en dormant, ma main a glissé…"

Son ex-compagne qui a vécu quelques mois avec elle témoigne : "je serais étonnée qu'elle ait fait ça, mais tout de même je trouvais étrange qu'elle dorme très souvent avec sa fille." Ce à quoi la femme répond "C'est parce que les voisins font du bruit"

Traumatisée par des viols

La fillette a été violée plusieurs mois par son frère (mis en examen après avoir avoué) et c'est l'argument avancé par la prévenue lorsque le président l'interroge "pourquoi votre enfant mentirait-elle sur des choses aussi graves ?", elle répond "ce qui s'est passé avec son frère ça l'a traumatisée."

L'expert psychiatre reconnaît bien à l'enfant un état d'anxiété post-traumatique mais aucune tendance au mensonge. Quant à la mère, en manque affectif, elle ne souffre d'aucune altération du discernement.

5000 euros de préjudice moral sollicités

L'avocate de la partie civile qui représente l'administrateur ad hoc de l'enfant se dit scandalisée par l'attitude culpabilisante de la femme vis-à-vis de sa fille depuis ses confidences : "elle aurait pu lui faire l'aumône de la reconnaître comme victime, lui demander pardon". 5000 euros sont sollicités.

Le procureur s'en remet à la décision du tribunal, "ce dossier, c'est parole contre parole, je sais que celle de l'enfant doit être crue mais je n'ai pas de réelle conviction." En ce sens la défense sollicite la relaxe.

La prévenue est reconnue par le tribunal coupable des faits qui lui sont reprochés et écope de six mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et d'une injonction de soins. Elle devra s'acquitter de 1000 euros de préjudice moral. Elle est inscrite au fichier des délinquants sexuels