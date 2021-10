Cantona, le Père Ubu d’Alfred Jarry

Du mardi 6 au vendredi 9 mars, le sulfureux et célébrissime Eric Cantona revêt le costume du Père Ubu, dans l’adaptation théâtrale de "Ubu enchaîné" d’Alfred Jarry, mise en scène par le regard décalé du britannique Dan Jemmett.

De l’aveu même de l’auteur, "Ubu enchaîné" est "la contrepartie d’ "Ubu Roi" de Molière". Dans l’adaptation, le despotique Ubu est esclave et devient roi des prisonniers... Aux côtés de Valérie Crouzet et de Giovanni Calo, le jeu d’acteur de l’ancien footballeur promet de marquer les esprits.

En parallèle, le cinéma Lux vous propose une ciné-rencontre, vendredi 9 mars, à 14h30, avec la projection de "Looking for Eric" de Ken Loach, suivie d’une rencontre avec Eric Cantona. (www.cinemalux.org)

Pratique. Au Théâtre de Caen du 6 au 9 mars, à 20h. Tarifs de 8 à 25 euros. Informations et réservations au 02 31 30 48 00 et sur www.theatre.caen.fr.

Crédit photo : Pascal Victor