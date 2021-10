Caen. Pédalo-ciné : à Caen, le film tourne au vélo

Fini de se blottir au fond de son fauteuil rouge le temps d'un film ! Samedi 2 septembre 2017, pour profiter de la séance des Fiancés de folie de Buster Keaton au cinéma le Lux, il faudra pédaler.

Pédalage à tour de rôle

Dans leur atelier de la Coop 5%, les bénévoles du pédalo-ciné s'activent, les mains pleines de cambouis, pour finir de transformer la douzaine de vélos qui serviront à la première projection du pédalo-ciné. Recyclés parmi d'anciennes bicyclettes de La Poste, les petits bolides jaunes seront bientôt tous équipés de nouvelles selles et surtout de quoi récupérer l'énergie fournie par les ciné-cyclistes.

"C'est assez physique, prévient, Suzanne Laquerre, qui chapeaute le projet. À part pour les plus gros sportifs, c'est impossible de pédaler plus d'un quart d'heure - 20 minutes." Les vélos produisant ensemble autour de 800 watts, ce qui est plus que nécessaire pour faire tourner un film, quelques minutes de pause seront tout de même autorisées, le temps de changer de pilote. Une jauge indique d'ailleurs si le spectateur pédale assez vite et il reçoit même sur un petit écran des messages d'encouragement de l'équipe coordinatrice.

Un projet de plusieurs années

Voilà plus d'un an que l'équipe du Lux s'est lancé dans ce projet un peu fou. "Tout ça s'est fabriqué à l'aide de partenaires et de bénévoles", souligne Suzanne. Au fil des tests sur les multiples modèles de vélos et des expérimentations électriques, l'équipe s'est progressivement agrandie et accueille désormais un stagiaire étudiant en master d'électronique. Inspiré d'expériences similaire en Angleterre, les Caennais ont tâtonné, bricolé. "À Londres, ce sont des ingénieurs qui avaient mis ça au point au bout de trois ans de travail", rappelle Suzanne.

Trois séances à la demande de communes emballées par le projet (Fécamp, Lisieux et Saint-Pair-sur-Mer) ont déjà eu lieu en partenariat avec une entreprise bretonne, Ludikenergie. Samedi, les vélos 100% made in Caen seront testés pour la première fois. Le début d'une grande aventure espère Suzanne, qui rêve d'en faire une salle de cinéma mobile et d'utiliser cet outil original pour sensibiliser aux questions du développement durable.

Pratique. Pédalo-ciné, Le Lux. Tél. 02 31 82 29 87.

