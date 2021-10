Caen : Bohringer père et fille aux Lux ce jeudi soir

Ce jeudi 21 mars, le cinéma Lux projette le film "C'est beau une ville la nuit", réalisé et interprété par l'acteur français Richard Bohringer. Sa fille, Romane, et l'acteur Robinson Stévenin sont aussi à l'affiche.

Pour l'occasion, les Bohringer, père et fille, seront présents à Caen. Une rencontre avec le public sera organisée à l'issue de la projection.

Synopsys : A Ménilmontant, Le Bar de la Dernière Chance est le rendez-vous préféré des assoiffés de la nuit ; on y refait le monde et les histoires d'amour... Pour Richard, le bluesman, la vie est là mais son rêve est ailleurs. Sur la route, une route de nuit, qui passe par la musique, les amis, sa troupe et sa fille. Il les embarque tous pour un nouveau voyage...

L'événement est organisé avec la complicité du CDN, à l'occasion des représentation de J'avais un beau ballon rouge, une pièce d'Angela Dematté mise en scène par Michel Didym (du 18 au 22 Mars au Théâtre Rue des Cordes, à Caen).