Merville-Franceville-Plage. Contrarié le jeune homme vole… un bateau !

Poursuivi pour vol en récidive un jeune homme âgé de 18 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits ont lieu à Merville Franceville au nord de l'agglomération caennaise.

Tôt le matin du mercredi 20 juin 2018 un plaisancier se rendant au port pour pêcher constate que son bateau a disparu. Il est retrouvé échoué dans la vase une centaine de mètres plus loin. C'est alors que le propriétaire croise un jeune homme errant, hagard et tremblant de froid. Les gendarmes, appelés, le place en garde à vue.

"Je voulais rejoindre Ouistreham"

Le jeune explique que la veille au soir une violente dispute l'a opposé à son grand-père chez lequel il vit. "J'ai voulu faire un tour pour me calmer, j'ai vu un bateau amarré et je suis monté dedans pour rejoindre Ouistreham, mais il n'avançait plus alors j'ai pris le bateau de survie".

Toutefois partiellement accessible à une sanction pénale, l'expertise psychiatrique parle de graves troubles de la personnalité l'ayant conduit à être hospitalisé à plusieurs reprises. En dehors de ces périodes il vit chez son grand-père, ses parents s'en étant toujours désintéressés. Depuis mai dernier il bénéficie d'une curatelle renforcée. Son avocate met en avant son immaturité : "il n'est majeur que sur le papier"

"Il s'est lancé dans une entreprise affligeante"

Le procureur constate. "Il a lamentablement échoué dans son entreprise affligeante et aurait pu se noyer. Il ne sait pas se servir du bateau et se laisse dériver pensant rejoindre Ouistreham". Prenant en considération que le prévenu a été jugé pour vol quelques semaines avant, une peine de deux mois ferme est requise.

L'altération du discernement étant retenue par le tribunal, il écope de quatre mois de prison avec sursis et d'une obligation de soins. Il devra s'acquitter de 200 euros de remorquage pour le bateau et de 1079 euros pour le bateau de survie retrouvé dégradé.