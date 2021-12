Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen débutent le championnat contre Gap

C'est l'heure de la grande rentrée pour tous les joueurs de Syneglace Ligue Magnus. Hormis un match décalé entre Grenoble et Chamonix (victoire de Grenoble en prolongations 5-4), ils vont tous démarrer la première journée vendredi 14 septembre 2018. Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) accueilleront donc les Rapaces de Gap.

Une saison bien lancée

Du côté des champions de France en titre, la saison est déjà bien lancée. En effet, après une reprise le mercredi 1er août 2018, les Jaunes et Noirs ont déjà six matchs amicaux à leur actif (trois victoires pour trois défaites). Mais surtout quatre matchs de Champions hockey league face à deux des meilleures nations européennes : Karpat Oulu (Finlande) et Mountfield (République Tchèque). Le bilan est de trois défaites et une première victoire historique dans cette compétition face à Moutflield.

• À lire aussi. Première victoire historique pour les Dragons de Rouen en CHL



Déjà bien affûtés, les joueurs de Fabrice Lhenry devront conserver cette intensité pour prendre à défaut une équipe de Gap qui ne sera pas encore dans le rythme.

Les Gapençais ont tout de même terminé leur préparation sur la glace de Lyon par une victoire 5-4 avec un quadruplé d'une des dernières recrues, le Russe Alexander Mokshantsev. Il sera sans aucun doute une des attractions de cette saison 2018-2019.