Caen. Calvados : les parents bloquent l'école de Tilly-sur-Seulles

Une cinquantaine de parents d'élèves ont bloqué l'école maternelle et élémentaire de Tilly-sur-Seulles (Calvados), ce jeudi 13 septembre 2018. Ils protestent contre la fermeture d'une classe, cet été, par le rectorat. Il n'y en a plus que sept en cette rentrée, contre huit l'an passé. "Les classes sont en sureffectif. Cinq élèves de plus par niveau par rapport à l'an dernier", pestent les parents d'élèves.

Le blocage peut se poursuivre vendredi

Une lettre a été adressée à l'inspection académique pour demander la réouverture de cette classe le plus rapidement possible. Mais aucune solution n'a été proposée pour le moment. Les parents d'élèves se réunissent à nouveau ce soir pour discuter d'une éventuelle poursuite du blocage.