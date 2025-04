Carte scolaire dans le Calvados. Baisse démographique, moins d'élèves par classe, école inclusive… Le point pour la rentrée 2025

Pas de surprise à venir pour l'année prochaine, la baisse démographique importante se poursuit dans le Calvados. Dans le premier degré, "les écoles perdent des élèves", glisse Armelle Fellahi, directrice académique du département. Elle tenait une conférence de presse ce mercredi 2 avril afin de faire le point.

800 élèves en moins en 2025

D'après les prévisions de la DSDEN, la Direction des services départementaux de l'Education nationale du Calvados, il pourrait y avoir 800 élèves en moins à la rentrée prochaine. Et cela pourrait aller de pire en pire : -900 en 2026, et - 1 000 en 2027… Cependant, l'an passé, les services avaient anticipé une baisse d'environ 500 élèves… qui s'est transformée en 760 à la rentrée 2024.

45 classes ferment, 27 ouvrent

La liste était déjà connue depuis quelques jours. Il y aura donc un solde négatif de -18 classes dans le premier degré l'an prochain, en attendant les potentiels ajustements de cet été. Cependant, ce chiffre est bien moindre que l'an passé, où le solde négatif était de -53. Pourtant, la baisse démographique est plus importante. Si Armelle Fellahi "entend les parents qui ne sont pas contents", elle précise que c'est "une bonne nouvelle pour les élèves et les enseignants".

Un taux d'encadrement qui progresse

En 2025, la DSDEN du Calvados ne rendra que quatre postes, contre 22 l'an passé, alors qu'il devrait y avoir 800 élèves en moins. Cela implique qu'il y aura en moyenne 22,1 élèves par classe en 2025 dans le département. Autre illustration : il y avait 6,19 professeurs pour 100 élèves en 2024, un chiffre qui devrait passer à 6,22. "Ça peut paraître infime, mais c'est énorme comme différence", glisse la directrice.

Des classes en moins aussi au collège

Dans le second degré, au collège, la directrice académique anticipe une chute de 500 élèves, une "baisse démographique qui s'accentue". Par conséquent, neuf classes vont fermer parmi les 57 collèges publics du Calvados. Le taux d'encadrement passera de la sorte de 25,5 élèves en moyenne par classe à 25,1.

Six ouvertures de classes ULIS

Présentes dans différents collèges, les classes ULIS sont des Unités localisées pour l'inclusion scolaire. Six nouvelles classes vont voir le jour afin d'améliorer "l'accueil en proximité". Sont concernés les collèges Emile Zola à Giberville, Jean Castel à Argences, Pasteur à Caen, Charles Lemaitre aux Monts d'Aunay, Jean Vilar à Noues de Sienne et Fernand Léger à Livarot.

L'accueil des enfants autistes au collège

A Lisieux, l'école Reginald Trevett accueille déjà un DAR, un Dispositif d'auto-régulation, permettant l'accueil de sept enfants avec des troubles du spectre autistique. Si le collège choisi n'est pas connu encore, ce DAR devrait être expérimenté dans le second degré en 2025.

L'expérimentation du PAIR

C'est un Pôle d'appui à une inclusion réussie, qui implique la création de trois postes de professeurs des écoles. "Ils pourront venir en appui ponctuellement auprès d'équipes qui accueillent des enfants à besoin particulier et qui auraient des questions ou interrogation." Ces enfants peuvent mettre en difficulté toute une classe, ou même plus. "On essaie, et on verra ce que ça donne dans un an", conclut Armelle Fellahi.