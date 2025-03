Carte scolaire du Calvados. 45 classes pourraient fermer en 2025, voici lesquelles

Les choses se précisent concernant les éventuelles fermetures et ouvertures de classes à la rentrée prochaine dans le Calvados. Alors que le Conseil départemental de l'Education nationale se réunit demain, vendredi 28 mars, pour avancer un peu plus sur la question, il pourrait y avoir 45 fermetures de classes pour 26 ouvertures, selon les syndicats SGEN CFDT 14 et FSU SNUipp 14.

Voici a priori les classes qui pourraient fermer :

Bretteville-L'Orgueilleuse

Ranville

Saint-Manvieu-Norrey

Les Verts Près à Cormelles-le-Royal

Henri Sellier à Colombelles (confirmation du retrait provisoire de la rentrée 2024)

Dozulé

Cuverville

Dives-sur-Mer

Ouistreham (Deux dont une confirmation du retrait provisoire de la rentrée 2024)

Biéville-Beuville

Troarn

Fracasse à Deauville

Villers-Bocage

Langevin à Mondeville

Livarot

Evrecy

Bodereau à Falaise

Caumont-l'Eventé

Jean Macé à Lisieux

Trévières

Clos Hérbert à Caen (confirmation retrait rentrée 2024)

Thury-Harcourt (Le Hom)

Bellevue à Bayeux

Guizot à Lisieux

Trouville-sur-Mer

Amfreville

Anctoville (Aurseulles)

Saint-Vigor-le-Grand

Balleroy (Balleroy-sur-Drôme)

Fernand Léger à Caen

Villers-sur-Mer

Morteaux-Coulibœuf

Eterville

Mesnil-Clinchamps (Noues de Sienne)

Port-en-Bessin

Saint-Germain-de-Livet

Poppa de Valois à Hérouville-Saint-Clair

Boisard à Hérouville-Saint-Clair (confirmation retrait rentrée 2024)

Isigny-sur-Mer

Camus à Caen

Reine Mathilde à Caen

Jean Moulin à Lisieux

Viessoix (Valdallière)

Une fusion d'écoles avec une fermeture de classe à Saint-André-sur-Orne : J. Prévert et R. Goscinny

Et voici les classes qui pourraient ouvrir :