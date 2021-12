Sauvegarde. Près de Rouen, le Pacific vapeur club fait découvrir une loco à vapeur

Frédéric Polbos est le président du Pacific vapeur club (PVC) à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Cheminot en activité dans la filiale Fret, il s'investit dans cette association créée en 1984 et met sa passion au service de la Pacific 231, une locomotive vapeur de 1922 entièrement remise en état.

Pour les journées du patrimoine, samedi 15 septembre 2018, la Pacific sera allumée, mais les visiteurs peuvent aussi tester la conduite d'une loco diesel, visiter des wagons anciens découvrir un circuit de chemin de fer miniature !

Quelle est l'originalité de la Pacific 231 ?

"La locomotive date de 1922, nous y avons attelé six voitures dont des rames et un convoi bagages des années 30 et une voiture postale des années 50. C'est la seule Pacific 231 encore en état, toutes les autres ont été réformées et détruites. C'est pourtant un type de locomotive qui a été immortalisé par le film de Jean Renoir inspiré de l'ouvrage de Zola La bête humaine avec Jean Gabin et le compositeur Honegger a aussi contribué à sa renommée en créant la pièce symphonique Pacific 231. La nôtre, qui est classée monument historique depuis 1986, vient d'être entièrement restaurée : une opération onéreuse qui a nécessité 10 ans de travail. Mais grâce à cette restauration elle est en état de rouler et six voyages sont déjà prévus cette année."

Quels seront ces voyages ?

"Elle est affrétée par l'association, le 17 novembre prochain pour un Sotteville-Rouen-Dieppe aller-retour, embarquant des passagers à l'occasion de la fête de la morue, mais elle est aussi affrétée ce dimanche 16 septembre par l'office de tourisme Terre de Caux. Les touristes peuvent donc vivre une expérience unique en voyageant à bord d'un train tracté par une locomotive vapeur. Les 13 et 14 octobre prochains c'est un Nantes-Le Croisic qu'effectuera la Pacific affrétée par l'agglomération de Nantes et c'est un voyage symbolique pour cette loco qui est justement née dans les ateliers de Nantes Batignolles en 1922."

Comment la Pacific 231 est arrivée dans les locaux SNCF de Buddicom à Sotteville ?

"En 1968, la Pacific 231 est retirée du service à Nantes mais elle est transportée à Dieppe où on l'utilise comme chaudière fixe pour réchauffer le fioul de car-ferrys jusqu'à la fin des années 70 lorsque l'utilisation du gasoil au détriment du fioul rend finalement inutile la chaudière. Elle est mise au repos mais la SNCF la cède au GADT (Groupement amicaliste des dirigeants traction) qui, par une convention de 15 ans la confie dès 1982 au Pacific vapeur club pour son entretien et sa valorisation. La convention a été reconduite et la loco roule à nouveau entre 1986 et 2008 jusqu'à ce que son état nécessite à nouveau une restauration. Grâce en particulier au soutien financier de la Drac et de la fondation du patrimoine, cette restauration a été possible."

Quelles sont les contraintes qu'impose un tel engin ?

"Pour une heure de conduite, il faut compter 10 heures de maintenance. Si nous venons de faire refaire les essieux, de rénover la chaudière, de remettre à neuf le train des roues, dans deux ans il faudra à nouveau procéder à une révision totale. De plus, pour faire rouler l'engin dont la puissance est de 2500 chevaux depuis les modifications apportées dans les années 50 par André Chapelon, ingénieur à la SNCF, il nous faut 1,5 tonne de charbon pour 100km. Donc pour faire un Sotteville-Dieppe aller-retour 4,5 tonnes sont nécessaires, d'ailleurs notre charbon est spécialement calibré, il nous faut donc traiter avec un fournisseur spécialisé. Cependant, seules deux personnes suffisent à mettre en mouvement la loco : le chauffeur qui conduit le feu et le mécanicien qui conduit la machine. 15 bénévoles sont déjà formés mais ils transmettent leur savoir à d'autre. Pour les journées du patrimoine, la loco montera en pression et fera des allers-retours dans la cour : une démonstration qui a toujours du succès !"

Pratique. Samedi 15 septembre de 10 heures à 19 heures aux Anciens ateliers SNCF Buddicom (à côté de l'atelier 231), rue Léon Gambetta à Sotteville-les-Rouen. Gratuit. pvcasso.fr