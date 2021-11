Petit-Couronne. Normandie Noix et Npmen'k dans Zone Libre

À Villedieu les Poêles (Manche), l'entreprise Normandie Noix cultive l'art de l'énoisage, un métier peu fréquent en Normandie. À l'origine de cette entreprise, un père et son fils, Éric et Florian Vandenbouhède. Leurs objectifs, amener noix et noisettes sous toutes les formes jusque sur votre table. Retrouvez Normandie Noix sur Facebook

De l'autre côté de la Seine, à Petit Couronne (Seine-Maritime), l'entreprise Nomen'K est le fruit de la collaboration entre deux amis. Lucie de Saint-Étienne et Clément Cosme produisent et commercialisent des barres de céréales à base de produits biologiques et locaux, disponibles dans certains magasins et sur leur site Internet.