Coutances. Cie des Fromage à Coutances : la clause de non-concurrence assouplie

Quel avenir pour l'usine de la Compagnie des Fromages et Richesmonts, à Coutances (Manche), après l'annonce de la fermeture du site annoncée pour le printemps et reportée au lundi 1er juillet prochain ?

Jacky Bidot, le président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage, Gérard Coulon, vice-président en charge du développement économique et le maire Yves Lamy, sont allés rencontrer les présidents de Sodiaal et Savencia qui détiennent chacun 50 % de la Compagnie des Fromages.

Une avancée est acquise, l'assouplissement de la clause de non-concurrence. Jacky Bidot, président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage :

Jacky Bidot Impossible de lire le son.

Jacky Bidot va réunir une table ronde avec les élus, les services de l État et des représentants des agriculteurs pour réfléchir aux possibilités de reprise, en privilégiant un marché de niche, comme le bio, par exemple.

Jacky Bidot Impossible de lire le son.

Le groupe décidera

Mais le groupe à qui appartient l'usine, sera seul décisionnaire. Les machines de production seront démontées et transférées vers d'autres sites du groupe, vers Vire (Calvados) principalement ainsi que l'unité de recherche et développement.

Quant aux salariés, ils sont 86, 25 d'entre eux ont d'ores et déjà accepté leur transfert vers d'autres sites du groupe selon le président de Coutances Mer et Bocage.

Un mouvement de grève a été lancé par la CGT jeudi 13 septembre 2018.