CFA 2 : Mondeville rate la belle affaire

Alors que les matchs retours débutent tout juste, le constat est éloquent. "C'est une saison hyper-compliquée dans un groupe hyper-difficile", reconnaît Jean-François Péron. Septième à deux points seulement du premier relégable, Mondeville a manqué une belle occasion de prendre ses distances en s'inclinant à Deauville, samedi 25 février (2-3).

Le doublé de Pierre Sorin ne s'est pas révélé suffisant chez une lanterne rouge plus déterminée. "C'est l'équipe qui a fourni le plus d'efforts qui a gagné, témoigne l'entraîneur mondevillais. Il nous a manqué beaucoup de choses, en particulier de l'investissement et de l'engagement, pour prétendre l'emporter."

USONM traverse une nouvelle période de doute avant d'accueillir l'équipe réserve de Laval, samedi 3 mars (18h).