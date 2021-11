Rouen. [vidéos] CHU de Rouen : les enfants en voiture vers le bloc opératoire

Elles sont stationnées dans le couloir et ressemblent en tout point à de vraies voitures. Deux petits bolides électriques sont arrivés au CHU de Rouen (Seine-Maritime), au sein du service pédiatrique. "Les enfants, même pour des opérations bénignes, ont un stress assez important, explique le Dr Jérôme Jean, anesthésiste en pédiatrie. L'activité ludique proposée avec ces voitures permet de détourner leur attention et que leur venue au bloc se passe le mieux possible."

Des enfants séduits

Dans l'hôpital de jour de pédiatrie, les petites voitures attirent comme Gabin qui s'installe au volant de son petit coupé sport. Il peut alors avancer ou reculer à son rythme, tourner le volant et même passer des vitesses. Une télécommande permet à l'accompagnant (parent ou infirmier) d'aider au guidage de la voiture.

"Ça permet aux enfants d'être plus joyeux et de l'amener plus facilement vers le bloc", rapporte le père de Gabin, Damien Poujade qui a découvert l'existence de ces voitures lors de l'hospitalisation de son enfant. "Je trouve le concept innovant et simple."

"Avec ces voitures, les enfants ont moins besoin de médicaments", explique le Dr Jérôme Jean.

Ces voitures ont aussi une incidence sur la santé et la récupération des enfants : "Un petit qui s'endort avec le sourire du fait de venir au bloc avec les voitures se réveille aussi dans de meilleures conditions et a donc moins besoin de médicament en post-opératoire et une récupération plus rapide", poursuit le Dr Jérôme Jean.

Les médecins laissent toujours le libre choix aux enfants et aux parents d'utiliser ou non les voitures. "Nous les prévenons lors de la consultation avec l'anesthésiste et pour l'instant, nous n'avons connu aucun refus."

Aider enfants et parents

Ces voitures ont été offertes au CHU par le Rotary club e-club de Normandie. Catherine de la Borderie s'est ainsi dite "interpellée" lorsqu'elle a connu l'existence de ces voitures dans d'autres hôpitaux de la région et a œuvré pour les mettre en place au CHU.

Le Dr Jérôme Jean, anesthésiste en pédiatrie, présente l'une des voitures électriques. - Amaury Tremblay

À la fin juin 2018, le Rotary avait auparavant déjà équipé l'hôpital Monod au Havre de ces mêmes petites voitures. "Je suis conquise par cette idée car c'est beaucoup de quiétude apportée aussi bien pour les médecins que pour les enfants", complète Catherine de la Borderie.

• BONUS AUDIO - Le reportage de Tendance Ouest :