Rouen. Football (National 1) : mauvaise soirée pour Avranches et QRM

QRM- Chambly : 0-1

Après que le Normand Pollet a frappé une première fois au raz de la lucarne de Pontdemé (6e), ce sont les Camblisiens qui prennent l'avantage au quart d'heure, N'Gosso sauvant son camp de la main et sur sa ligne. L'arbitre de la rencontre a tout vu et accorde le penalty que Etshimi transforme (15e). Les Quevillo-Rouennais veulent réagir mais Shamal puis Daury voient leurs frappes sorties par Pontdemé (33e, 44e). Au sortir de la pause, N'Gosso y va de sa volée mais Pontdemé est encore là (55e). Les minutes filent et Chambly verrouille tous les espaces, Rogie et Taufflieb n'ayant pas plus de réussite que tous les " Sang et or " dans ce mathc, finalement perdu sur la plus petite des marges par QRM.

QRM : Souchaud, Diarra, Mendy, N'Gosso, Beneddine, Oliveira, Daury (Macalou 79e), Pollet (Taufflieb 64e), Fumu-Tamuzo (Rogie 64e), Shamal, Nanizayamo, entr : Manu Da Costa

But : Etshimi (15e sp) pour Chambly

https://www.youtube.com/watch?v=MTx4qZL3jgY

Rodez-Avranches : 1-0

Après deux résultats nuls et vierges, les Avranchinais ont encaissé un seul et unique but synonyme de défaite, à Rodez. Et ce but, il est venu sur un coup de pied arrêté. Dès la fin du quart d'heure initial, un corner venu de la droite des Ruténois arrive avec réussite dans les pieds de Doulline qui se retrouve seul face à Beuve et ne manque pas l'aubaine en expédiant un missile au fond des filets (16e). Les Avranchinais tâtonnent ensuite durant tout le premier acte mais dominent quasi totalement le second. Mais les occasions ne sont pas légion. Une tête de Bonnenfant est sauvée sur sa ligne par le portier local et Sissokho butte lui aussi, dans les derniers instants sur le gardien Sudiste qui permet aux siens de préserver les trois points du succès (60e, 90e+2).

Avranches : Beuve, Bonnenfant, Danger, Séance, Basin, Maziz, Boateng, N‘Diaye (Sissoko 59e), Colin (Ebuya 59e), Puel, Herelle, entr : Frédéric Reculeau

But : Doulline (16e) pour Rodez.