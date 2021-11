Martragny. Près de Caen, il souffre d'érotomanie et persécute sa voisine

Jeudi 6 septembre 2018 un homme âgé de 35 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Il lui était reproché : harcèlement sexuel ainsi que propos à connotation sexuelle imposés et répétés, ceci de l'été 2016 au mois de février 2018, à Martragny au nord-ouest de Caen.

La victime, âgée de 20 ans au moment des faits, et son agresseur sont voisins et se connaissent depuis toujours, sans pour autant avoir tissé le moindre lien amical ou même social. L'été 2016 le comportement de l'homme change, interprétant des "signes" dans l'attitude de la jeune femme qu'il ne fait que croiser. Amoureux et persuadé d'être aimé il va multiplier propos et propositions obscènes, jusqu'à dégrader la santé de la jeune femme. Elle va en perdre l'appétit et le sommeil et vivre dans la peur de le croiser ou qu'il ne se présente à sa porte.

L'homme lui envoie des messages graveleux et obscènes sur le réseau social Facebook. Il dépose également des fleurs et de l'argent sur le capot de sa voiture, colle la tête à son pare-brise, lui téléphone, frappe à sa porte. A maintes reprises la gendarmerie et le maire interviennent pour qu'il la laisse en paix. En vain.

"Elle me donne tellement de signes"

L'expertise psychiatrique est sans appel : le prévenu souffre d'érotomanie, prenant ses rêves pour des réalités, il surveille et s'immisce dans l'intimité de sa proie et peut devenir dangereux. L'homme conteste : "je suis moins con que ces psychiatres" et s'insurge : "des plans nanas j'en ai plein, je suis beau gosse, mais elle me donne tellement de signes, je ne lui ai rien demandé".

Le tribunal retenant l'altération du discernement le condamne à 18 mois de prison avec sursis assortis de 36 mois de mise à l'épreuve. S'y ajoute une obligation de soins pouvant l'amener à l'internement. Toute tentative d'entrer en relation avec la victime et sa famille, de quelque manière que ce soit lui est interdit, ainsi que de paraître dans la commune. Enfin il devra s'acquitter d'un total de 2 400 euros de préjudice moral et de 1 000 euros de frais de justice.

