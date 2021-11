Caen. Hockey : les Drakkars de Caen visent haut pour cette nouvelle saison

Ce mardi 4 septembre 2018 était aussi la rentrée des Drakkars de Caen (Calvados) qui ont présenté leur équipe pour la saison à venir avec neuf changements dans l'effectif pour une équipe plus française. "Quand on a une équipe avec beaucoup d'étrangers, il faut absolument rouler sur le championnat, sinon l'ambiance n'est pas bonne au sein du groupe. C'est aussi compliqué de créer une vraie culture club car le lien se fait difficilement entre tous les acteurs du club et ces joueurs" analyse l'entraîneur Luc Chauvel. Ainsi, la recrue Pierre-Antoine Devin, de retour dans son club formateur, sera le capitaine cette saison à la place du Franco-Américain André Menard.

Les play-off, encore une nécessité

Après deux saisons au-delà de la huitième place qualificative pour les play-off, les dirigeants ne se laissent pas abattre et continuent de viser haut : selon le président Christophe Lanes, "il nous manque encore un peu de structuration, le club se reconstruit petit à petit depuis plusieurs saisons. On s'est peut-être reposés sur nos acquis la saison dernière". Avec un recrutement de joueurs expérimentés en Magnus comme Pierre-Antoine Devin ou Loup Benoît, Caen dispose en tout cas sur le papier d'une équipe capable de jouer les premiers rôles.

Bien fêter les 50 ans du club

Il y a 50 ans naissait le Hockey Club de Caen, pas encore surnommé les Drakkars en 1968, alors pour fêter ce cinquantenaire, le club organisera des événements tout au long de la saison pour rencontrer son public. On peut déjà cocher dans notre agenda le match d'anniversaire le mardi 18 décembre 2018 et le match des légendes le mercredi 24 avril 2019. L'équipe jouera également en rouge cette saison, en hommage à l'une des premières équipes du club, avec beaucoup de joueurs québécois, qui s'était inspirée des couleurs des Canadiens de Montréal.

Reprise du championnat de D1 le samedi 15 septembre à Mont-Blanc, premier match à domicile le samedi 22 septembre contre Cergy.