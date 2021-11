Cany-Barville. Le sport et la culture au secours des déficients intellectuels

Le SESSAD de Cany-Barville (Seine-Maritime) se bat au quotidien pour favoriser l'intégration scolaire et l'acquisition de l'autonomie d'enfants trisomiques et déficients intellectuels modérés. Ils sont en tout 57 enfants de zéro à 20 ans. Le service intervient indifféremment au domicile des parents et dans ses locaux à Cany-Barville et Bolbec. L'objectif est de faire en sorte que l'enfant puisse intégrer un cursus scolaire le plus normal possible.

Le sport et la culture en outil pédagogique

Parmi les outils pédagogiques du SESSAD de Cany-Barville, il y a des nouveautés en cette rentrée 2018/2019. Il y a deux ans, le service avait participé au projet de l'Impro de Fécamp de traversée de la Manche. L'équipe pédagogique s'était aperçue des progrès dans l'autonomie des jeunes. Le SESSAD a alors mis en place un atelier multisport. Les enfants ont pratiqué le sport avec l'objectif d'aller dans les Alpes en fin d'année scolaire en stage. Une grande première pour tous les jeunes.

Cette année, en plus de l'atelier multisport, un atelier théâtre (avec le Passage de Fécamp) et équitation (avec le Haras du Cèdre de Saint-Vaast-Dieppedalle et financé par Perce-Neige). Il s'agit vraiment de faire progresser les enfants.

Écoutez Nour El Houda Khalife, la directrice du SESSAD de Cany-Barville :

Une association

À l'origine du SESSAD de Cany-Barville : une association. Il s'agit de Grandir ensemble solidaire avec les trisomiques et déficients intellectuels modérés (GEST et DIM). Elle a vu le jour en 1988 à l'initiative d'une quinzaine de familles. L'association fonctionne toujours et s'occupe des adultes déficients. GEST et DIM propose tous les mois un café parents (discuter autour d'une thématique). Elle réalise des ventes diverses pour se financer. L'association organise également des activités pour ses membres afin de profiter de loisirs. Enfin, elle vient en aide aux aidants (par exemple, garder le déficient pour que les parents et la famille puissent avoir un peu de répit).

Le SESSAD de Cany-Barville tout comme GEST et DIM sont en recherche de dons - 02 35 57 04 68