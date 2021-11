Alençon. Orne : trois mois de prison pour usage des chèques de la mère d'un ami

Le tribunal correctionnel d'Alençon (Orne) a condamné à trois mois de prison supplémentaires Vincent Ballu, un homme de 30 ans, pour usage frauduleux de chèques. Le prévenu avait déjà 11 mentions à son casier judiciaire pour des vols, escroqueries, falsifications de chèques.

Usage frauduleux de six chèques

Il a été reconnu coupable d'usage, à Mortagne-au-Perche en mars et avril 2016, de chèques appartenant à la mère d'un de ses amis, pour environ 500 euros. Pour l'achat de matériel et pour faire des pleins d'essence. Lui a expliqué avoir trouvé les chèques signés dans la voiture de son ami. Ce qui ne correspond pas aux déclarations de la mère de ce dernier. Il ne s'agit pas non plus de sa signature.

Trois mois de prison ferme

Le tribunal a relaxé le prévenu pour les faits de falsification, mais l'a reconnu coupable d'usage de ces chèques et l'a condamné à trois mois de prison ferme. Déjà incarcéré au quartier ouvert du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe (Orne) pour des condamnations antérieures, il restera derrière les barreaux jusqu'au printemps 2021.