Oscar 2012: les gagnants sont...

Le grand gagnant de la soirée animée par Billy Crystal est The Artist, avec un total de cinq Academy Awards, dont meilleur acteur, meilleur réalisateur et meilleur film. Hugo Cabretde Martin Scorsese n'a pas démérité avec également cinq Oscars, entièrement techniques.

La liste complète des lauréats (en gras parmi les nominés) :



Meilleur film

"The Artist"

Cheval de guerre

La Couleur des sentiments

The Descendants

Extrêmement fort et incroyablement près

Hugo Cabret

Minuit à Paris

Le Stratège

The Tree of Life



Meilleur réalisateur

Woody Allen, Minuit à Paris

Michel Hazanavicius, "The Artist"

Alexander Payne, The Descendants

Terrence Malick, The Tree of Life

Martin Scorsese, Hugo Cabret

Meilleure actrice

Glenn Close, Albert Nobbs

Viola Davis, La Couleur des sentiments

Rooney Mara, Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes

Meryl Streep, "La Dame de fer"

Michelle Williams, My Week With Marilyn

Meilleur acteur

Demian Bichir, A Better Life

George Clooney, The Descendants

Jean Dujardin, "The Artist"

Gary Oldman, La Taupe

Brad Pitt, Le Stratège

Meilleure actrice dans un second rôle

Bérénice Bejo, The Artist

Jessica Chastain, La Couleur des sentiments

Melissa McCarthy, Mes meilleures amies

Janet McTeer, Albert Nobbs

Octavia Spencer, "La Couleur des sentiments"

Meilleur acteur dans un second rôle

Kenneth Branagh, My Week With Marilyn

Jonah Hill, Le Stratège

Nick Nolte, Warrior

Christopher Plummer, "Beginners"

Max von Sydow, Extrêmement fort et incroyablement près

Meilleur scénario adapté

"The Descendants"

Hugo Cabret

Les Marches du pouvoir

Le Stratège

La Taupe



Meilleur scénario original

The Artist

Mes meilleures amies

Margin Call

"Minuit à Paris"

Une séparation



Meilleur film d'animation

Le Chat potté

Chico & Rita

Kung Fu Panda 2

"Rango"

Une vie de chat

Meilleur film en langue étrangère

Bullhead (Belgique)

Footnote (Israël)

In Darkness (Pologne)

Monsieur Lazhar (Canada)

"Une séparation" (Iran)



Meilleur documentaire

Hell and Back Again

If a Tree Falls : A Story of the Earth Liberation Front

Paradise Lost 3 : Purgatory

Pina

"Undefeated"



Meilleure musique

Ludovic Bource, "The Artist"

Alberto Iglesias, La Taupe

Howard Shore, Hugo Cabret

John Williams, Cheval de guerre

John Williams, Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne

Meilleure chanson

"Man or Muppet" dans "Les Muppets"

Real in Rio dans Rio



Meilleure photographie

Jeff Cronenweth, Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes

Emmanuel Lubezki, The Tree of Life

Janusz Kaminski, Cheval de guerre

Robert Richardson, "Hugo Cabret"

Guillaume Schiffman, The Artist

Meilleurs décors

The Artist

Cheval de guerre

Harry Potter et les Reliques de la mort - Partie 2

"Hugo Cabret"

Minuit à Paris



Meilleur montage

The Artist

The Descendants

Hugo Cabret

"Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes"

Le Stratège



Meilleur mixage sonore

Cheval de guerre

"Hugo Cabret"

Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes

Le Stratège

Transformers : La Face cachée de la Lune



Meilleur montage sonore

Cheval de guerre

Drive

"Hugo Cabret"

Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes

Transformers : La Face cachée de la Lune



Meilleurs effets spéciaux

Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 2

"Hugo Cabret"

La Planète des singes : Les Origines

Real Steel

Transformers : La Face cachée de la Lune



Meilleur maquillage

Albert Nobbs

"La Dame de fer"

Harry Potter et les Reliques de la mort - Partie 2

Meilleurs costumes

Anonymous

"The Artist"

Hugo Cabret

Jane Eyre

W.E.



Meilleur court métrage

Pentecost

Raju

"The Shore"

Time Freak

Tuba Atlantic



Meilleur court métrage documentaire

The Barber of Birmingham : Foot Soldier of the Civil Rights Movement

God is the Bigger Elvis

Incident in New Baghdad

"Saving Face"

The Tsunami and the Cherry Blossom



Meilleur court métrage animé

Dimanche

"The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore"

La Luna

A Morning Stroll

Wild Life



