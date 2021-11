Rouen. Impôts à la source : les PME et TPE rouennaises pas encore prêtes

Pas franchement inquiets… Pas réellement enthousiastes non plus. Les dirigeants de Petites et moyennes entreprises de Rouen (PME) sont en tout cas le plus souvent seuls avec leurs questionnements sur la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source dès le mardi 1er janvier 2019. D'autant que jusqu'au mardi 4 septembre 2018, des indices et déclarations gouvernementales laissaient entendre que la réforme pourrait être reportée, voire annulée. Le Premier ministre Édouard Philippe a levé les doutes, la réforme se fera bien en 2019.

"On se prépare de manière un peu aléatoire, explique Baptiste Mulder, gérant de Docteur geek. Dans le fond c'est une bonne réforme selon moi mais on a aucune information sur la manière dont cela va se dérouler pour les prélèvements".

Le jeune chef d'entreprise ne craint pas vraiment une surcharge de travail, conscient qu'il sera épaulé par son comptable. Les échanges à venir avec ses salariés l'inquiètent davantage. "On s'attend très clairement à des questions et on va avoir besoin d'être capable d'expliquer à nos salariés pourquoi tel ou tel montant est prélevé. Pour l'instant, on ne le peut pas."

D'autres craignent des surcoûts, comme du côté du centre acoustique de Rouen. "Si on remplace le percepteur, c'est notre comptable qui va le faire. Et comme c'est un travail supplémentaire, il va nous le facturer", pense son dirigeant Jean-Claude Vacquier qui estime qu'il s'agit simplement de pouvoir "supprimer des postes dans l'administration".

"C'est chiant mais ce n'est pas grave"

Enfin, certains sont plus philosophes, accueillant la mesure avec bienveillance. "Je ne suis pas un gaulois réfractaire", sourit Emmanuel Ratel, directeur général de la start-up Weem. Le dirigeant reconnaît tout de même qu'il s'agit d'une mission supplémentaire confiée aux entreprises dont il se serait passé. "J'ai une expression qui dit c'est chiant mais ce n'est pas grave", plaisante-t-il en insistant sur le fait qu'il "a envie d'avancer sur la question".

De toute façon, plus le choix désormais. Ceux qui avaient laissé les démarches en suspens, attendant une décision définitive, devront bien s'attaquer au dossier dans les semaines et les mois à venir.