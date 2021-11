Caen. Caen : 305€ de jeux à gratter volés dans un bar-tabac

Un jeune homme âgé de 23 ans a été jugé pour vol en récidive par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), mardi 4 septembre 2018.

Bousculade et bagarre simulées

Après avoir discuté à l'extérieur quatre jeunes (le prévenu et trois mineurs) pénètrent les uns après les autres dans le commerce. Trois d'entre eux se bousculent et commencent à se battre. Alerté, le buraliste se précipite pour les séparer. Ce faisant le quatrième larron s'empare de jeux à gratter et s'enfuit en courant. La vidéosurveillance permet de les identifier.

Dénégations du prévenu

Ce n'est pas le prévenu qui a volé, en témoigne la victime, mais il a participé à la diversion, ce qu'il ne reconnaît pas. À la barre, il maintient ses dénégations : "j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Je vais souvent dans ce bar pour passer le temps. Les jeunes, oui, je les connais, dans ce quartier on se connaît tous."

Cinq années très "riches" en faits délictueux

Malheureusement, avec ses dix-neuf condamnations, son parcours judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Entre 2011 et 2016 la période a été très riche en faits délictueux (vols aggravés, violences, recels, outrages…). Le prévenu certifie s'être assagi mais les magistrats sont sceptiques. "Durant vingt-sept mois on n'a plus entendu parler de vous mais ce n'est pas le chemin de la rédemption, c'est votre incarcération."

Coaction

Malik Limane se voit condamné à six mois de prison ferme et s'insurge. Le président lui explique "vous étiez présent sur cette vidéo, cela s'appelle de la "coaction". Il ajoute qu'un aménagement de la peine est possible s'il parvient à convaincre le juge d'application des peines de ses "récents efforts de réinsertion."