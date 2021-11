Hérouville-Saint-Clair. L'économie sociale et solidaire aura sa maison à Hérouville Saint Clair

Les premiers porteurs de projets devraient y poser leurs valises courant 2019, mais pour le moment le futur pôle dédié à l'économie sociale et solidaire est en plein chantier. Au-dessus de l'école de musique, les anciennes salles de classe du lycée Rabelais sont en pleine transformation. D'ici peu, elles feront place à 900m2 de salle de réunion, open space et bureaux de différentes tailles.

Ici, les institutions spécialisées dans le domaine côtoieront les débutants. Logeront donc à la même enseigne la NEF, une banque éthique et solidaire, la Créacoop 14, mais la CRESS, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. En tout, cinq structures ressources, comptant ensemble une vingtaine de salariés, auront pour mission d'animer cette pépinière d'entreprises d'un nouveau genre. Leur particularité : répondre aux critères de ce modèle économique participatif qui prône un redéploiement des ressources, mettant en avant l'humain plutôt que le profit.

L'économie sociale et solidaire emploie 2,4 millions de salariés en France, soit 12,8 % de l'emploi privé, selon le bilan 2016 de l'emploi dans l'économie sociale publiée par Recherches et solidarités en juin 2017. Les effectifs les plus importants évoluent dans le milieu associatif (77 %).